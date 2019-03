Musas desfilam em homenagem a Karl Lagerfeld

Penélope Cruz, Kaia Gerber e Cara Delevingne na passerelle para recordar o kaiser da moda, após a sua morte.

Por Rute Lourenço | 08:49

Menos de um mês após a sua morte, Karl Lagerfeld não foi esquecido no desfile outono/inverno daquela que era a sua casa, a Chanel. As musas do estilista – que morreu aos 85 anos, após uma luta contra um cancro no pâncreas – subiram à passerelle para o homenagear num desfile que começou com silêncio e lágrimas, para recordar aquele que era considerado o kaiser da moda.A coleção, apresentada no âmbito da Semana da Moda de Paris, contou na passerelle com celebridades como a atriz Penélope Cruz, amiga de longa data do estilista, que não se recusou a voltar à moda para o homenagear.