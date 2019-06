Museu de Etnologia recebe 7.500 volumes de fundo bibliográfico de antropologia

Cerca de 7.500 volumes do fundo bibliográfico "Centro de Antropologia Cultural e Social" foram incorporados na Biblioteca do Museu Nacional de Etnologia (MNE), em Lisboa, anunciou hoje esta entidade.

A incorporação no museu foi realizada no âmbito de um protocolo de colaboração estabelecido entre a Universidade de Lisboa e a Direção-Geral do Património Cultural, de acordo com um comunicado divulgado pelo museu.

O fundo bibliográfico "Centro de Antropologia Cultural e Social", que até 2015 se encontrou sob tutela do Instituto de Investigação Científica Tropical, "configurou, até 1993, o mais relevante dos dois fundos que até então constituíam a biblioteca do museu".