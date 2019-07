Museu de Fotografia da Madeira reabre no Funchal após investimento de 1,7 ME

O Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's, o único do país inteiramente dedicado à fotografia, reabre a 29 de julho, após cinco anos de encerramento e trabalhos no valor de 1,7 milhões de euros, indicou o executivo regional.

"Estamos a falar de uma casa de fotografia oitocentista, a mais antiga do país, que passou por quatro gerações da mesma família, portanto estamos a falar de um património que diz muito aos madeirenses, fez parte do quotidiano e da vivência da Madeira", disse, em entrevista à agência Lusa, a secretária do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

O Atelier Vicente's, agora renomeado Museu de Fotografia da Madeira, foi fundado em 1863 por Vicente Gomes da Silva e manteve-se operacional até 1978, ano em que o edifício, no centro do Funchal, e o espólio, com mais de 1,5 milhões de negativos, foram adquiridos pelo Governo Regional da Madeira.