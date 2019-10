Museu de Leiria ganha Prémio Dibner com exposição "Plasticidade"

A exposição "Plasticidade - Uma história dos plásticos em Portugal", patente no Museu de Leiria, foi distinguida com o Prémio Dibner, atribuído às melhores exposições mundiais, anunciou a Society for the History of Technology (SHT).

A SHT, sociedade internacional para a história da tecnologia, considerou "Plasticidade" o melhor trabalho de 2019 a comunicar com o público, atribuindo pela segunda vez o Prémio Dibner a distinção a uma exposição portuguesa.

"Plasticidade - Uma história dos plásticos em Portugal" aborda desde a importância histórica do plástico às repercussões científicas, sociais, artísticas, económicas, tecnológicas e ambientais do seu uso na sociedade contemporânea.