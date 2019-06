Museu do Douro inaugura exposição que junta 56 artistas portugueses e italianos

O Museu do Douro inaugura, na sexta-feira, em Peso da Régua, a exposição internacional "Mirror -- Face do Face", um projeto desenvolvido pelo Centro UNESCO de Vicenza, em Itália, que junta obras de 56 artistas portugueses e italianos.

A mostra de obras gráficas "Mirror - Face to Face" chega a Portugal com curadoria de Nuno Canelas, responsável pela Bienal de Gravura do Douro, e de Valeria Bertesina.

Segundo anunciou hoje o Museu do Douro, a exposição estará patente na galeria Ramos Pinto, entre 07 de junho e 22 de julho.