Museu do Oriente celebra dez anos em diálogo com obras de José de Guimarães

Por Lusa | 06:25

Uma exposição com cerca de 150 peças, parte delas inéditas, do acervo do Museu do Oriente, e obras recentes de José de Guimarães, estabelece um diálogo numa "cidade fantasmagórica", criada para celebrar os dez anos do museu, em Lisboa.

Intitulada "Um Museu do Outro Mundo", a exposição pode ser visitada a partir de sexta-feira e até 03 de junho, para assinalar o décimo aniversário deste espaço museológico, e os 30 anos da Fundação Oriente, que tutela o museu.

A exposição é inaugurada hoje, numa sessão que conta com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.