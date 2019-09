Museu Nacional de Arte Antiga exibe pintura de Frei Pedro Machado

Uma tela seiscentista representando Frei Pedro Machado, pintada por Francisco de Zurbarán (1598-1664), vai ser exibida a partir de quinta-feira, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa.

De acordo com o museu, a pintura vai ser apresentada no âmbito do ciclo "Obra Convidada", que recebe obras cedidas por outras instituições, e será inaugurada numa sessão marcada para as 18:00, na Galeria de Pintura Europeia.

A obra é proveniente da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, em Madrid, e ficará patente até 12 de janeiro de 2020.