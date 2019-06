Museu Soares dos Reis arranca com obras de um milhão de euros e fecha parcialmente

A diretora do Museu Nacional Soares dos Reis avançou hoje que as obras de recuperação daquela instituição cultural, no valor de um milhão de euros, arrancam no próximo mês de julho e que o museu apenas vai fechar parcialmente.

"Esperamos que [as obras comecem] para o mês que vem, mas o museu não vai fechar todo, vamos fechar parcialmente e [as obras] acabarão num prazo de seis meses", declarou à agência Lusa a diretora do Museu Nacional Soares dos Reis (MNSR), Maria João Vasconcelos, à margem de uma visita da Comissão Parlamentar da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, à instituição.

Segundo Maria João Vasconcelos a verba para as obras de recuperação e manutenção das condições para a exposição permanente é na ordem de "um milhão de euros", e é fruto de "candidaturas a fundos europeus".