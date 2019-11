Museu Vieira da Silva celebra 25 anos no domingo com entradas gratuitas

O Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva, em Lisboa, que reúne obras do casal de artistas, vai celebrar 25 anos de existência no domingo com entradas gratuitas, revelou hoje a sua diretora, Marina Bairrão Ruivo, à agência Lusa.

O museu tem vindo a festejar a efeméride ao longo do ano, abrindo as celebrações em março com três exposições, a mais importante delas intitulada "A metade do céu", concebida pelo artista plástico Pedro Cabrita Reis, com obras de 60 artistas portuguesas de várias gerações e períodos da História da Arte.

O Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva foi inaugurado em 03 de novembro de 1994, num edifício da Praça das Amoreiras, cedido pela Câmara Municipal de Lisboa, e apresenta regularmente exposições com a obra do casal Arpad Szenes - Maria Helena Vieira da Silva, ou de artistas com os quais tiveram algum tipo de ligação de amizade.