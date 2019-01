Música pop e hip hop juntam-se à eletrónica em festival na Figueira da Foz

Por Lusa | 10:04

O festival de música eletrónica RFM Somnii, que decorre em julho na praia da Figueira da Foz, vai ter pela primeira vez artistas mundiais de pop e hip hop como cabeças de cartaz, anunciou hoje a organização.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, os promotores do Somnii referem que a oitava edição do festival, sétima na Figueira da Foz, que decorre na praia do Relógio durante três dias, entre 05 e 07 de julho, irá oferecer "novos géneros musicais", além da eletrónica de dança, propondo "alargar a oferta" ao pop e hip hop.

"Diariamente, no palco principal, atuará, como cabeça de cartaz, um grande nome de referência mundial [daqueles géneros musicais]", sustenta a organização, que anuncia para 07 de julho, último dia do Somnii, a estreia "em grandes festivais nacionais" do 'rapper' norte-americano Tyga.