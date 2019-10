Músico Plutonio lança "Sacrifício", o terceiro álbum, como se fosse uma estreia

O 'rapper' português Plutonio edita, no dia 22, o álbum "Sacrifício", com o qual experimenta mais sonoridades, reflete sobre experiências pessoais e expressa gratidão a uma das referências do hip hop nacional.

Plutonio, nome artístico do 'rapper' Ricardo de Azevedo, de 34 anos, prepara-se para editar o terceiro álbum de originais - depois de "Histórias da minha life" (2013) e "Preto e vermelho" (2016) -, mas o lançamento é encarado como uma estreia, porque acontece num momento de grande sucesso entre fãs, contou à agência Lusa.

Do alinhamento de 18 canções de "Sacrifício" foram já revelados oito temas, todos com milhares de visualizações e escutas nas plataformas digitais e, segundo a Sony Music, líderes de tendências no Youtube.