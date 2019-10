Músicos do Tejo, Pedro Costa e Pedro Maia em festival de artes visuais em Madrid

Os Músicos do Tejo, com um espetáculo criado em parceria com o realizador Pedro Costa, e o cineasta Pedro Maia fazem parte da programação do Rayo, festival de artes visuais que decorre de quinta-feira a domingo em Madrid.

O Rayo -- Festival de Artes Visuais Expandidas tem este ano a edição inaugural assente em dois espetáculos de músicos e cineastas portugueses, com destaque para "As Filhas do Fogo", em que os Músicos do Tejo voltam a juntar-se à visão entre cinema, teatro e música de Pedro Costa, sobre Cabo Verde, e a chegada de três mulheres a Portugal após a erupção do vulcão Fogo.

Segundo a nota de apresentação da peça, a apresentar na sexta-feira, na Cineteca, o espetáculo "deambula pelos dias e noites, a escuridão de becos e as vidas invisíveis de tantos e tantos migrantes".