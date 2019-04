Nadador Gabriel Lopes com mínimos para os Jogos Olímpicos nos 200 metros estilos

Por Lusa | 10:53

O nadador Gabriel Lopes garantiu hoje mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao bater o recorde nacional nos 200 metros estilos, durante os Campeonatos Nacionais, que se estão a disputar em Coimbra.

O atleta do Louzan Natação nadou a distância em 1.58,59 minutos durante as eliminatórias, superando o anterior recorde, que era de Alexis Santos, com 1.58,88, conseguido em 2017, também em Coimbra.

Além de mínimos para os Jogos Olímpicos, que era de 1.59,67, Gabriel Lopes também assegurou marca para os Mundiais deste ano.