Nakajima assina pelo FC Porto por cinco temporadas

O japonês Shoya Nakajima é o mais recente reforço do FC Porto, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

"A Futebol Clube do Porto -- Futebol, SAD vem comunicar (...) ter chegado a acordo com o Al-Duhail para a aquisição dos direitos desportivos, e 50% dos direitos económicos, do atleta Shoya Nakajima pelo montante de 12 milhões de euros", lê-se no comunicado dos 'dragões'.

No mesmo documento, o FC Porto revela que Nakajima assinou "um contrato válido por cinco épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2024, tendo acordado uma cláusula de rescisão no montante de 80 milhões de euros".