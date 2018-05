Com o craque a preparar-se para o Mundial, modelo foi viajar sozinha.

Por Vânia Nunes | 01:30

Com André Silva, de 22 anos, já em preparação para o Mundial na Rússia juntamente com os outros colegas da Seleção, a namorada do craque, Sara Rodrigues, decidiu fazer as malas e desfrutar de uns dias de descanso. O destino escolhido foi Formentera, em Espanha.