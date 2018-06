Namorada de Jiménez perdoa deslize

Daniela Basso declara-se ao craque mexicano.

Por Rute Lourenço | 09:21

A namorada do benfiquista Raúl Jiménez já perdoou o deslize do craque, que estava na festa com 30 prostitutas, dada pelos jogadores do México, e fez questão de o demonstrar publicamente.Nas redes sociais, Daniela Basso revelou que está ao lado de Jiménez, numa altura em que o craque se prepara para o Mundial. "Amo-te com todas as minhas forças. Vamos com tudo neste Mundial", escreveu a atriz Mexicana, afastando, assim, rumores de crise na relação.Na festa com prostitutas, recorde-se, estavam também os jogadores portistas Hector Herrera e Jesús Corona.