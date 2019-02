Namorada de Rúben Dias sedutora em novo vídeo

Cantora April Ivy mostra-se ousada em novo videoclipe.

Por Rute Lourenço | 10:19

April Ivy apresentou ontem o seu mais recente trabalho e no videoclipe do novo tema, ‘Tell Me Baby’, mostra os atributos que conquistaram o jogador do Benfica Rúben Dias, ao surgir com pouca roupa na banheira ou de lingerie na cama.A musa do craque dos encarnados revela as suas curvas sensuais num vídeo que conta com a participação do ator José Condessa.