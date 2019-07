"Não há confronto" entre Saúde e Finanças sobre médicos em exclusividade, diz Marta Temido

A ministra da Saúde negou hoje que exista qualquer "confronto" com o Ministério das Finanças em relação a médicos em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde (SNS), como prevê a nova Lei de Bases da Saúde.

"Não há confronto com o Ministério das Finanças", afirmou aos jornalistas Marta Temido, à margem da inauguração da Unidade de Saúde Familiar do Bombarral, no distrito de Leira, a centésima inaugurada pelo atual Governo.

"O Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças discutem todas as estratégias e opções políticas, os riscos, as oportunidades e é isso que temos feito e vamos continuar a fazer", acrescentou.