"Não quer dizer que se houver razões que justifiquem eu não tenha de deslocar-me", diz Marcelo sobre o acatamento dos alertas das autoridades

Marcelo Rebelo de Sousa falou com os jornalistas enquanto visitava a Casa Fernado Pessoa, em Lisboa, acompanhado do Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.Questionado sobre se ia acatar os conselhos das autoridades, depois desta quarta-feira ter visitado as zonas mais afetadas da região, respondeu: "O Presidente tem de seguir os conselhos e dar o exemplo o que nao quer dizer que se houver razões que justifiquem eu não tenha de deslocar-me"."Primeiro há que fazer o levantamento do que aconteceu, pensar com que periodiciade acontece e encontrar formas financeiras para prever situações destas mesmo que aconteçam de forma anómala", afirmou o Chefe de Estado sobre os prejuízos incalculáveis face ao mau tempo, na Grande Lisboa.