Não sou inimiga de Silicon Valley, sou inimiga do mau comportamento - Vestager

A comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, considerada pelo setor tecnológico norte-americano como a "atormentadora chefe" de Bruxelas para Silicon Valley, rejeitou hoje ser "inimiga" de gigantes como Google ou Facebook, apesar das multas milionárias aplicadas.

"Considero-me uma inimiga do mau comportamento. Isto não tem a ver com uma determinada empresa ou com abrir guerra com uma certa companhia", afirmou Margrethe Vestager, em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas.