“Não tive nenhuma relação com esta tomada de decisão”: Fernando Medina sobre polémica da TAP

Fernando Medina pronunciou-se pela primeira vez sobre a polémica da TAP. Esta sexta-feira, o ministro das Finanças disse aos jornalistas que "não estão em causa as competências profissionais da secretária de estado", mas que a situação "colocava em causa a autoridade política do ministério das finanças".Quando confrontado sobre conhecimento relativo à indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis, o ministro das Finanças referiu que não tinha sido informado. "Não tive nenhuma relação com esta tomada de decisão. Assumi funções depois do acordo ter sido realizado", explicou.Na conferência de imprensa, o político ainda elogiou a antiga secretária de estado, referindo que esta era "uma gestora muito reconhecida", mas que a partir do momento em que percebeu os riscos da autoridade do Ministério decidiu tomar medidas. No caso, demitindo Alexandra Reis.Neste momento, a Inspeção Geral das Finanças está a proceder a uma investigação para apurar a legitimidade da indemnização. "Após o processo, o Governo irá tirar as próprias conclusões", salientou.Os jornalistas questionaram Fernando Medina sobre o envolvimento de Stéphanie da Silva, sua mulher, na polémica da companhia aérea. "Não negociou, não participou e não teve nada a ver com este processo. Quando foi feito o acordo, a minha mulher estava em licença de maternidade, logo não tinha conhecimento da indemnização"Para concluir, Fernando Medina reiterou que não ia ser atingido pelas críticas. "Quem joga baixo na vida pública demonstra que não tem caracter. Só posso dizer que não me vão atingir. Vou continuar a responder com a verdade, por isso não será assim que me vão derrotar"