"Nas tuas mãos" é o álbum de estreia de Enoque, cheio de soul, 'R&B' e pop

Por Lusa | 11:30

Soul, 'R&B' e pop são os estilos mais presentes no primeiro CD de Enoque, que depois de anos a colaborar com músicos como Áurea ou a banda HMB, se estreia num disco a solo intitulado "Nas tuas mãos", recém-chegado ao mercado.

Em declarações à agência Lusa, Enoque disse que decidiu lançar-se agora numa carreira a solo porque as pessoas com quem trabalhou o "incentivaram a isso".

"Comecei a trabalhar com os HMB, mais à frente tive oportunidade de escrever canções para outros artistas e foram precisamente todas essas pessoas que estavam à minha volta que me incentivaram para que começasse a escrever as minhas próprias canções", afirmou.