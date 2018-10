Por Lusa | 02:03

O secretário-geral da NATO, afirmou que o referendo de domingo que decidiu a mudança de nome da Macedónia é "uma oportunidade histórica" para encerrar as disputas com a Grécia, acrescentando que "as portas da NATO estão abertas".

"Peço a todos os líderes políticos e aos partidos que aproveitem esta oportunidade histórica de maneira construtiva e responsável", escreveu no domingo Jens Stoltenberg, na sua conta oficial da rede social Twitter.

"As portas da NATO estão abertas", acrescentou.