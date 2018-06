NATO será "tema importante" na agenda de encontro com Trump -- Marcelo

Por Lusa | 19:06

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que a NATO será "um tema importante" na agenda do seu encontro com o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, na quarta-feira, em Washington.

Questionado sobre os temas de vai falar com Trump, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que "há um conjunto de temas comuns importantes" na agenda, "que dizem respeito à pertença à NATO, ao envolvimento no Atlântico, à posição comum em relação a alguns problemas que se colocam, nomeadamente, no âmbito da Aliança Atlântica".

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita à Escola Portuguesa de Arte Equestre, em Lisboa, o Presidente da República apontou como outros assuntos em cima da mesa a "colaboração no domínio energético, no domínio dos investimentos recíprocos".