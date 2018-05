Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Natureza e tradição em Penafiel

Concelho é cada vez mais procurado por turistas.

Por Ana Isabel Fonseca | 18:00

Penafiel é um concelho de montes, vales e rios onde não faltam belas paisagens. É terra antiga, situada no coração do Douro Litoral, e conhecida pelo seu centro histórico, pelos monumentos religiosos, património arqueológico e aldeias cheias de tradição. E cada vez mais procurado por visitantes.



Uma das aldeias mais conhecidas situa-se na freguesia de Cabroelo. Trata-se de um pequeno núcleo rural inserido no meio de uma paisagem deslumbrante. Os moinhos e as azenhas abundam, as casas mantêm a sua traça original e a maioria dos moradores ainda se dedica à agricultura.



A partir desta aldeia, os visitantes podem depois seguir ao longo de um caminho pedestre que os levará até ao Museu da Broa. É constituído por seis moinhos, que foram recuperados e estão totalmente funcionais. Enquanto apreciam o verde da paisagem, os visitantes podem observar as várias fases do processo e perceber como é que a broa chegava, no passado, às nossas mesas.



Um outro espaço que, sem dúvida alguma, vale a pena visitar é o Museu Municipal de Penafiel, situado no centro da cidade. Tem cinco salas temáticas dedicadas à Identidade, ao Território, à Arqueologia, aos Ofícios e à Terra e Água.



Os visitantes podem depois seguir até ao Castro do Monte Mozinho, que data do século I D.C. Tem perto de 22 hectares, duas muralhas e nele é possível observar diversos tipos de construções, como por exemplo núcleos de casas-pátio romanas. Também a Anta de Portela, na freguesia de Santa Marta, constitui um importante pedaço da história.



Trata-se de um túmulo pré-histórico, também popularmente designado por Forno dos Mouros, que foi já classificado como Monumento Nacional. Importa não esquecer a beleza natural de Penafiel e, para isso, nada melhor do que se dirigir até à zona de Entre-os-Rios e apreciar as magníficas paisagens junto ao Tâmega e ao Douro. Entre-os-Rios é uma zona que transmite paz de espírito, convidando a momentos de lazer. As termas ali situadas foram completamente restauradas e melhoradas com unidades hoteleiras.



A estância termal tem um parque com percursos pedestres. Um outro local a não perder é a praia fluvial de Luzim, ideal não só para desfrutar de uns banhos de sol, como, também, para canoagem e para andar de moto de água.



Cozido e anho assado marcam a gastronomia do concelho

Com pratos típicos, Penafiel tem para oferecer cabrito, anho assado com arroz de forno, cozido, sável frito ou de escabeche e, ainda, lampreia.



Tudo acompanhado com um bom vinho verde da região. Na doçaria, os bolinhos de amor são reis.