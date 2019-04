Navios de guerra chineses intercetaram navio da Marinha francesa no estreito de Taiwan

Por Lusa | 11:14

Navios de guerra chineses intercetaram um navio da Marinha francesa no início do mês no estreito de Taiwan, anunciaram hoje as autoridades da China, adiantando que já fizeram um protesto formal junto do Governo de Paris.

O navio francês entrou em águas territoriais chinesas no dia 07 de abril sem autorização, disse à imprensa o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Ren Guoqiang.

"O exército chinês enviou navios de guerra de acordo com a lei para identificar o navio francês e ordená-lo a sair", afirmou Ren Guoqiang, que não especificou o nome da embarcação.