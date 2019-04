Navios naufragados em Cabo Verde cobiçados por empresas de exploração - ministro

Por Lusa | 21:19

O ministro da Cultura e Indústrias Criativas cabo-verdiano revelou hoje que recebeu uma dúzia de pedidos de empresas que querem explorar navios naufragados em Cabo Verde, mas que isso só acontecerá com a nova lei de proteção destes tesouros.

Abraão Vicente falava aos jornalistas no final da cerimónia de abertura da V Jornada do Projeto Margullar, sobre conservação e proteção do meio ambiente e promoção da eficiência dos recursos, que decorreu no Centro Cultural da Cidade Velha, ilha de Santiago.

O governante garantiu que até ao final do ano será revista e aprovada a lei que protege os tesouros subaquáticos do país, tendo em conta que a única legislação existente (102/3/90) não chegou a ser regulamentada.