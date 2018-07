Negócio da família Trump destroi dunas na Escócia

Construção de campo de golfe destruiu zona ambientalmente sensível.

Por Lusa | 15:27

O negócio da família do Presidente norte-americano, Donald Trump, "destruiu a grande maioria" da área ambientalmente sensível de dunas de areia próximas do seu campo de golfe a norte de Aberdeen, na Escócia, anunciou este domingo a Scottish Natural Heritage.



A Scottish Natural Heritage, que é responsável pela gestão e monitorização de locais de interesse científico especial, descobriu documentos mostrando que a construção do campo de golfe "levou à perda direta de até 68 hectares de dunas móveis protegidas pela lei escocesa".



A destruição deu-se apesar do compromisso assumido por Donald Trump de minimizar os danos, quando as autoridades escocesas concederam permissão para que o projeto avançasse.



Os documentos foram obtidos por Bob Ward, diretor de políticas do Instituto Grantham de Investigação sobre Mudança Climática e Meio Ambiente da London School of Economics