"Nenhuma direção artística deve ser alvo de sistemáticas ingerências" -- João Ribas

Por Lusa | 18:45

O diretor demissionário do Museu de Serralves, João Ribas, disse hoje que apresentou a demissão "face à violação continuada" da sua "autonomia técnica e artística" e porque "nenhuma direção artística deve ser alvo de sistemáticas ingerências".

"Face à violação continuada da minha autonomia técnica e artística e do livre exercício das minhas funções, e por respeito ao Museu de Serralves enquanto instituição de referência nacional e internacional, não me restou alternativa melhor e mais consentânea com a ética profissional que perfilho, senão a demissão de funções", declarou o curador, numa carta a que a Lusa teve acesso.

O diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves demitiu-se depois da inauguração, na última quinta-feira, da exposição "Robert Mapplethorpe: Pictures", que comissariou, e que foi reduzida de 179 para 159 obras, fruto de "interferências e restrições" da administração, de acordo com o curador.