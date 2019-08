Neopop noites dentro em Viana do Castelo com Jeff Mills, Amelie Lens e Underworld

O festival de música eletrónica Neopop regressa hoje a Viana do Castelo e, até à madrugada de domingo, vai levar ao Forte Santiago da Barra artistas como Underworld, Amelie Lens e Jeff Mills.

Hoje, a partir das 18:00, a música começa a fazer-se ouvir pelas mãos de Nuno Carneiro e de Rui Trintaeum, nos palcos Anti e Neo, com o destaque da noite a pertencer aos britânicos Underworld, a partir das 22:00, e ao conterrâneo John Digweed, uma hora e meia depois.

No dia seguinte, as atuações iniciam-se à mesma às 18:00, num dia que vai incluir os concertos de Sensible Soccers, Nicolas Lutz, Richie Hawtin (também conhecido pelo nome Plastikman), prosseguindo até à manhã de sexta-feira com Maceo Plex e Kink, entre outros.