Nick Cave antecipa digressão e dá apenas um concerto em Lisboa em abril

A digressão europeia de Nick Cave & The Bad Seeds foi antecipada, começando no dia 19 de abril, na Altice Arena, em Lisboa, o que substitui os dois concertos antes anunciados para o Campo Pequeno, anunciou hoje a promotora.

Num comunicado intitulado "Nick Cave and The Bad Seeds antecipam o início da 'tour' para dia 19 de abril na Altice Arena em Lisboa", apenas com as datas da digressão que começa em Portugal, a promotora Everything is New lembra ainda que os bilhetes vão ser colocados à venda na sexta-feira às 10:00.

Os preços variam entre os 35 euros, no segundo balcão, e os 60 euros do primeiro balcão, com a plateia a custar 55 euros.