"Ninguém duvida que fomos vítimas de vários crimes" - Luís Filipe Vieira

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, saudou a decisão judicial de hoje que condenou o FC Porto a pagar aos 'encarnados' cerca de dois milhões de euros pela divulgação de emails do clube da Luz.

"Hoje mesmo ficámos a conhecer a exemplar condenação da conduta ilícita do Futebol Clube do Porto e de alguns dos seus colaboradores por sentença da Justiça. No âmbito dos processos por divulgação criminosa da nossa correspondência privada, já não é a primeira vez que os tribunais nos dão razão", lançou o líder das 'águias' durante a assembleia-geral do clube.

Vieira destacou que "estando em investigação todo o processo do roubo, foi assim já dada como provada, mais uma vez, a existência de uma divulgação ilícita, mas também a manipulação e deturpação do conteúdo dos emails".