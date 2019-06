Norte-americano junta mais de um milhão de centavos para fazer maior pirâmide do mundo de moedas

Um norte-americano do Arizona, no sudoeste dos Estados Unidos, dedicou os últimos três anos a acumular centavos na garagem, para construir a maior pirâmide do mundo com moedas e entrar no livro de recordes mundiais Guinness.

Cory Nielsen, de 55 anos, residente em Phoenix, construiu uma pirâmide com mais de um milhão de centavos e apelidou-a de "Cooper Beast". O objetivo de Nielsen é bater o recorde alcançado na Lituânia, em 2014.

Para tal, o norte-americano criou um canal na rede de partilha de vídeos YouTube para registar todo o processo de construção daquela pirâmide, já com 1.030.315 centavos, conhecidos nos Estados Unidos como o nome de "penny".