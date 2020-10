Norte-americanos queriam botão de silenciamento a funcionar mais no debate entre Biden e Trump

Os eleitores norte-americanos consideraram esta sexta-feira que o botão de silenciamento no debate entre candidatos presidenciais foi utilizado menos do que o necessário e destacaram a sugestão de inserir formas de verificação de factos imediatos no futuro.

A pergunta se o botão de silenciamento estaria a funcionar em condições foi feita por diversos cidadãos norte-americanos que assistiram ao segundo e último debate entre os candidatos a Presidente, Donald Trump e Joe Biden, na madrugada de hoje.

A insatisfação prendeu-se com o facto de o atual Presidente republicano ou o antigo vice-presidente democrata dizerem coisas fora de contexto e com algumas falsidades ou erros.