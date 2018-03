Norte de França com múltiplas iniciativas no centenário da Batalha de La Lys

Por Lusa | 11:34

Exposições, conferências e visitas guiadas são algumas das iniciativas que vão marcar o centenário da Batalha de La Lys e da participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, de 07 de abril a 06 de maio, no norte de França.

De acordo com a associação Activa - Grupo de Amizade França Portugal das Cidades e Colectividades territoriais, as comemorações oficiais são a 08 de abril, em Paris, na presença do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro António Costa, e a 09 de abril, no cemitério militar português de Richebourg L'Avoué e junto ao Monumento aos Mortos da Grande Guerra de La Couture, no norte de França, também com os chefes de Estado e de governo portugueses e o presidente da República francesa, Emmanuel Macron.

Além destes dois dias, o Posto de Turismo de Béthune-Bruay, em parceria com os municípios de Richebourg, La Couture, Saint-Venant, Vieille-Chapelle, Neuve-Chapelle, e com o apoio do Comité France-Portugal Hauts-de-France, organiza, durante um mês, várias atividades sob o tema "Os Portugueses na Grande Guerra".