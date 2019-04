North Music Festival regressa à Alfândega do Porto com um cartaz "mais arrojado"

Por Lusa | 18:28

O cartaz principal da terceira edição do North Music Festival, que se realiza nos dias 24 e 25 de maio, na Alfândega do Porto, foi hoje apresentado e é "mais arrojado e abrangente", sublinhou o diretor do evento.

"Nenhum festival em Portugal tem um edifício centenário por cima e dá as condições que nós vamos dar, tudo isto, ao lado de um cenário que dispensa apresentações (...). Nós este ano fomos arrojados e temos o melhor cartaz, é a minha opinião, que é também partilhada pela crítica", disse o diretor do North Music Festival, Jorge Veloso, à margem da apresentação do cartaz do festival, que decorreu hoje no Salão Nobre da Alfândega do Porto.

Em declarações à Lusa, Jorge Veloso explicou que esta 3.ª edição do festival vai manter a "aposta" no estilo "'old school'" dos britânicos Bush, que passam pelo palco principal no dia 24 de maio, "em bandas emergentes" como os portugueses Glockenwise e Capitão Fausto, que atuam no dia 25, mas também em "bandas consolidadas" como Expensive Soul, que no dia 24 vão dar um concerto "especial" de comemoração do 20.º aniversário, e a banda escocesa de "culto" Franz Ferdinand, que atua no dia 25.