Noruega sobe nível de alerta militar mesmo sem sinal de ameaça imediata

A Noruega vai elevar o seu nível de alerta militar na terça-feira, devido à guerra na Ucrânia, apesar de não ter detetado uma ameaça direta imediata, anunciou esta segunda-feira o primeiro-ministro, Jonas Gahr Store.

A Noruega é membro da NATO (sigla em inglês da Organização do Tratado do Atlântico Norte) e partilha uma fronteira no Ártico com a Rússia, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro deste ano.

"A partir de amanhã [terça-feira], a Defesa vai aumentar o seu nível de alerta na Noruega", disse Store numa conferência de imprensa em Oslo, citado pela agência francesa AFP.