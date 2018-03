NOS anuncia programa de aquisição de ações próprias

Por Lusa | 02:34

A NOS anunciou hoje um programa de aquisição de ações próprias, no qual poderá adquirir até um máximo de 650.000 ações e que decorre até 10 de abril, divulgou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em comunicado enviado à CMVM, a NOS informa que o conselho de administração "aprovou um programa de ações próprias, de acordo com os termos e condições aprovados em assembleia-geral sobre aquisição e alienação de ações próprias".

"A NOS poderá adquirir até um máximo de 650.000 ações (0,1% de participação no capital social) destinadas a cobrir as obrigações da sociedade no âmbito dos planos de atribuição de ações aos trabalhadores, concedidos ao abrigo do plano de remuneração variável de curto e médio prazo da NOS, aprovado em assembleia geral de 23 de abril de 2014", refere a nota.