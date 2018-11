Nova aplicação quantifica e qualifica lixos domésticos produzidos no país

Por Lusa | 11:05

Um investigador da Universidade de Coimbra desenvolveu uma aplicação que permite quantificar e qualificar, em segundos, os volumes de resíduos sólidos domésticos gerados por dia, mês e ano em cada um dos municípios de Portugal.

Denominada 'Verdes pt 2018', a nova aplicação (app) foi criada pelo investigador Márcio Magera Conceição, do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), no âmbito do seu pós-doutoramento orientado por Maria de Fátima Alves, anunciou hoje aquela faculdade.

A aplicação, que pode ser descarregada gratuitamente a partir da App Store, em versões para os sistemas Android e iOS, vai ser lançada na quinta-feira, às 10:00, no Auditório II do Colégio São Bento (Departamento de Ciências da Vida da FCTUC), no Polo I da Universidade de Coimbra, na Alta histórica da cidade.