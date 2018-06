Nova coordenadora reafirma compromisso das Nações Unidas com Cabo Verde

Por Lusa | 21:03

A nova coordenadora das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Patrícia Graça, reafirmou hoje o compromisso da organização com o desenvolvimento do país ao entregar, na cidade da Praia, as cartas credenciais ao ministro dos Negócios Estrangeiros.

"Aproveito para reafirmar o compromisso absoluto das Nações Unidas para continuar a trabalhar e a acompanhar o Governo e o país no alcance dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável", disse Ana Patrícia Graça.

A responsável lembrou que as grandes linhas de trabalho entre Cabo Verde e a ONU estão definidas e passam por questões como o apoio do reforço institucional nas áreas do desenvolvimento sustentável, gestão sustentável do ambiente e da biodiversidade, crescimento do capital humano, desenvolvimento económico e apoio às populações mais desfavorecidas.