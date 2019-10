Nova cópia de "As Armas e o Povo" é exibida no festival Lumière

O filme coletivo "As Armas e o Povo", "documento histórico inestimável" sobre a revolução de Abril de 1974, vai ser exibido no Festival Lumière, que começa no dia 12, em Lyon, França, revelou a Cinemateca Portuguesa.

Naquele festival, dedicado ao património cinematográfico, será exibida uma cópia recentemente digitalizada pela Cinemateca daquele que é descrito como "o mais célebre filme da revolução portuguesa".

"As Armas e o Povo" é um dos exemplos do cinema militante português realizado pelo então denominado Coletivo dos Trabalhadores da Actividade Cinematográfica, com a participação de nomes como o diretor de fotografia Acácio de Almeida, os realizadores Fernando Lopes, Alberto Seixas SAntos e Fernando Matos Silva, o produtor António da Cunha Telles e o realizador brasileiro Glauber Rocha.