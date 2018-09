Nova coreografia de Olga Roriz "A meio da noite" no Teatro Camões em outubro

Por Lusa | 12:35

A nova coreografia de Olga Roriz, "A meio da noite", que revisita o universo do realizador Ingmar Bergman e lhe celebra vida e obra, vai ser apresentada a 19, 20 e 27 de outubro, no Teatro Camões, em Lisboa.

A peça teve antestreia em abril deste ano, no Festival de Música de Leiria, e, a seguir, estreou-se no Teatro Nacional São João, no Porto, entidade coprodutora, a par do Teatro Municipal de Bragança e do Teatro Municipal de Vila Real.

Na altura, contactada pela agência Lusa, a coreógrafa descreveu a nova peça como uma reflexão sobre a complexidade do ser humano e os conflitos individuais, numa homenagem ao cineasta Ingmar Bergman (1918---2007), em cuja obra a criadora portuguesa encontrou paralelismos.