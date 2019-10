Nova direção do DocLisboa constituída por programadores do festival

Os programadores Joana Gusmão, Joana Sousa e Miguel Ribeiro, membros da equipa do DocLisboa, constituem a nova direção do Festival Internacional de Cinema documental, sucedendo a Cíntia Gil e David Oberto, anunciou esta noite a organização.

A 17.ª edição do festival DocLisboa, que encerra hoje, foi a última sob a direção de Cíntia Gil e de David Oberto. Gil assumirá em novembro a direção do festival Sheffield Doc/Fest, no Reino Unido, e Oberto vai dedicar-se em exclusivo à produção do Festival de Cinema de Turim, em Itália.

No sábado à noite, após o anúncio dos vencedores do festival, foram igualmente conhecidos os elementos da nova direção: Joana Gusmão, Joana Sousa e Miguel Ribeiro, três nomes que vêm dos quadros do DocLisboa, com formação de base em áreas de Cinema, Comunicação, Línguas e Literatura.