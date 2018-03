Nova entidade para gerir filmagens em Portugal apresentada até final de maio - Governo

Por Lusa | 11:42

O Governo anunciou hoje que até final do mês de maio vai apresentar publicamente o modo de funcionamento e o plano de atividades da futura 'Film Comission' com o objetivo de captar filmagens para Portugal.

Numa intervenção acerca do Programa Simplex +, na Bolsa de Turismo de Lisboa, a decorrer até domingo, a secretária de Estado da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, anunciou o prazo para a apresentação da nova entidade que vai falar diretamente com quem quer fazer cinema ou publicidade em Portugal.

Num trabalho com a secretaria de Estado do Turismo e o Ministério da Cultura, a 'Film Comission' irá ser um interlocutor sobre, por exemplo, as melhores regiões e municípios para determinada filmagem ou quais as licenças necessárias para os trabalhos.