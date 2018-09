Nova espécie de dinossauro carnívoro descoberta em Torres Vedras

Descoberta foi feita por paleontólogos portugueses e espanhóis.

Paleontólogos portugueses e espanhóis disseram esta quarta-feira que poderão ter identificado uma nova espécie de dinossauro carnívoro no litoral de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, que seria o primeiro 'carcarodontossaurio' em Portugal e um dos mais antigos do mundo.

"Este exemplar, por um lado, apresenta características diferentes de todas as outras espécies conhecidas até ao momento do grupo 'carcarodontossaurios', por outro lado, é o único vestígio conhecido deste grupo neste momento em Portugal e os registos mais próximos do Jurássico Superior conhecidos são de África, em relação aos quais apresenta também algumas características diferentes. Toda esta informação leva-nos a crer que poderá tratar-se de uma nova espécie", afirmou à agência Lusa a investigadora Elisabete Malafaia, especialista em dinossauros terópodes.

A hipótese é levantada num artigo publicado na terça-feira na revista internacional Journal of Paleontology por esta paleontóloga da Universidade de Lisboa e por Pedro Mocho, do Museu de História Natural de Los Angeles, Pedro Dantas, da Sociedade de História Natural de Torres Vedras, e pelos espanhóis Fernando Escaso e Francisco Ortega, da Universidade de Educação à Distância de Madrid.