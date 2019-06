Nova Iorque pode aprovar projeto de lei que prevê eliminação de gases de efeito estufa até 2050

Nova Iorque pretende aprovar um projeto de lei que prevê a eliminação dos gases de efeito estufa até 2050, segundo uma iniciativa legislativa do governador do estado Andrew Cuomo.

Se os projetos de Lei de Proteção Comunitária e Mudança Climática forem aprovados, Nova Iorque tornar-se-á a líder ambiental do mundo. Os dois diplomas exigem que o estado reduza o seu nível de contaminação em 85% abaixo dos níveis de 1990 até 2050, sendo que os restantes 15% serão eliminados através de medidas para remover o dióxido de carbono da atmosfera, avança o The New York Times.

"Isso colocará Nova Iorque indubitavelmente numa posição de liderança global", disse Jesse Jenkins, especialista em energia da Universidade de Harvard.