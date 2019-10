Nova lei do álcool preocupa comerciantes cabo-verdianos

Muitos comerciantes cabo-verdianos receiam perder grande parte dos seus negócios e temem o aumento do desemprego, com a nova lei do álcool, muita contestada e que entra hoje em vigor em Cabo Verde.

Marisa Tavares Gonçalves, moradora em Achada Mato, gere, juntamente com a irmã, um quiosque no Sucupira, o maior mercado a céu aberto de Cabo Verde, situado na Fazenda, cidade da Praia.

O negócio começou há pouco mais de um ano e corre de vento em popa, com a venda de almoços, bebidas alcoólicas, sumos, água, entre outros produtos.