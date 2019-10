Nova ministra angolana elege qualidade do ensino como prioridade

A nova ministra da Educação, Ana Tuavanje Elias, elegeu hoje a qualidade do ensino como a sua principal prioridade numa área que disse ser "fundamental, mas que está numa situação crítica".

Após a cerimónia de tomada de posse, hoje no Palácio Presidencial em Luanda, Ana Tuavanje Elias disse aos jornalistas que "há muitos desafios" a nível da Educação, que requerem o seu "empenho e atenção", nomeadamente quanto à garantia da qualidade do ensino.

"Queremos apostar nesta vertente e zelar pela reforma educativa, em especial no desafio que representa a monodocência" (níveis de ensino com um só professor para todas as disciplinas) para "alavancar a qualidade do próprio ensino", salientou.