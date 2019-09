Nova Zelândia recebeu informações de torturados pela CIA durante guerra no Afeganistão

As agências de espionagem da Nova Zelândia receberam informações de suspeitos detidos e torturados pela norte-americana CIA durante a guerra no Afeganistão e até forneceram perguntas para interrogatórios, revelou um relatório oficial daquele país.

A chefe interina do Inspetor-Geral de Segurança e Inteligência, Madeleine Laracy, esclareceu, no entanto, que essas agências "não foram cúmplices ou estiveram envolvidas na tortura ou no tratamento desumano dos detidos", segundo investigações realizadas entre 2001 e 2009.

O órgão de auditoria analisou se o Serviço de Inteligência e Segurança da Nova Zelândia (NZSIS, na sigla em inglês) e a Agência do Governo para Segurança das Comunicações (GCSB) tinham sido cúmplices das atividades ilegais da Agência Nacional de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos no Afeganistão.