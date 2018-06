Novas taxas sobre o plástico em dois ou três anos, admite ministro Ambiente

Por Lusa | 19:43

O Governo admite introduzir "dentro de dois ou três anos" novas taxas sobre o plástico, além das atuais sobre os sacos, mas aposta para já na recolha seletiva e reciclagem, disse hoje o ministro do Ambiente.

"Sabemos bem que, no domínio até da fiscalidade verde, podemos impor algumas taxas a outro tipo de plásticos que não só aqueles plásticos dos sacos mais simples. O que sentimos é que a sociedade, entre consumidores, produtores e embaladores, está cada vez mais consciente para este problema", disse João Pedro Matos Fernandes.

O ministro encerrou hoje na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, uma conferência sobre "Repensar os Plásticos na transição para uma Economia Circular", no âmbito ainda do Dia Mundial do Ambiente, que se assinalou na terça-feira.